تصادم 15 سيارة على طريق صحراوي بالأردن بسبب الغبار

أخبار الآن | البحر الميت - الأردن (وكالات)

قتل شخص وأصيب العشرات في حادث سير ل 15 مركبة على الطريق الصحراوي بين عمان والعقبة بسبب سوء الأحوال الجوية.

السلطات الأردنية استنفرت للبحث عن حافلة تقل طلاب مدارس يعتقد أن سيول اأمطار جرفتها قرب منطقة البحر الميت، غرب العاصمة عمان.

وأكد الدفاع المدني إنقاذ 10 طلاب داهمتهم مياه الأمطار في منطقة الزارة بالقرب من البحر الميت.

وتابع رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أوضاع طلبة المدرسة الذين داهمتهم السيول في منطقة البحر الميت الخميس، من خلال اتصال هاتفي مع المدير العام للدفاع المدني الأردني، اللواء مصطفى البزايعة.

وأجرى رئيس الوزراء الأردني، اتصالات هاتفية مع وزراء الداخلية والبلديات والأشغال العامة والإسكان، للتعامل مع الحادث بأقصى درجات الاهتمام والسرعة، وتوفير الآليات والقوى البشرية اللازمة، حفاظا على سلامة الطلبة والمعلمين المرافقين والمواطنين في المنطقة.



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