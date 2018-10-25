البَرَد يغطي بعض المناطق اللبنانية.. والهلع يعم شوارع بيروت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تساقطت حبات "البرد" في بيروت العاصمة اللبنانية، وفي مناطق أخرى من البلد كما تلبدت السماء بغيمة سوداء ضخمة في دقائق معدودة، خلالها عاش السائقون على الطرقات دقائق من الهلع حيث اجتاحت السيول الطرقات وغمرت المياه السيارات وعصفت الرياح القوية..



وقد دعت قوى الأمن بلبنان، جميع السائقين على الطريق إلى التروي في القيادة بسبب الأمطار لتجنب حوادث الإنزلاق، كما شهدت مداخل العاصمة زحمة سير، وسجل تجمع للمياه على مستديرة "المكلس" وكذلك الطريق السريع إلى "جل الديب" و "جسر المطار" و "منطقة الدورة "الكرنتينا"، وتسببت الرياح القوية بسقوط أشجار من النخيل في منطقة الروشة في "بيروت"، وفق موقع "لبنان 24"..



وقد تعرضت كلية العلوم التابعة للجامعة اللبنانية في الفنار لأضرار مادية في أحد الأبواب بسبب تساقط حبات البرد، مما دفع بادارة الكلية إلى تعليق الدروس، كذلك، توقفت الدروس في كلية الدراسات العليا في الجامعة اللبنانية في "الطيونة" بعدما دخلت الأمطار إلى قاعات الدراسة..

وتُظهر الأضرار في قضاء "بعبدا"،التي تسببت بها العاصفة، حيث أدى تساقط البرد واشتداد سرعة الرياح إلى تحطم زجاج واجهات أحد المنازل. قرب جامعة بيروت العربية في طريق (الجديدة- بيروت)، ونتيجة للرياح سقط "عمود كهرباء" بفعل العاصفة وقد اقتصرت الأضرار على الماديات فقط.



مصدر الصور (لبنان 24)



اقرأ أيضا:

برد الشتاء القارس قد يتسبب بأزمة قلبية