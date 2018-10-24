مقتل 37 من داعش بغارات للتحالف على سوسة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (المرصد السوري)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن غارات جوية للتحالف الدولي على مناطق يحتلها تنظيم داعش شرقي سوريا، أسفرت عن مقتل 37 مسلحاً داعشياً على الأقل، في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال المرصد السوري، إن مسلحي تنظيم داعش قتلوا عندما كثف التحالف من غاراته على قرية سوسة على الضفاف الشرقية لنهر الفرات.

وأضاف أن عشرات من مسلحي داعش أصيبوا أيضاً في الغارات والمعارك البرية، التي تمكنت فيها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، من التقدم إلى أجزاء من سوسة.

يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية أعلنت في سبتمبر(أيلول) الماضي، إطلاق المرحلة النهائية من حملتها ضد مسلحي داعش في محافظة دير الزور الشرقية.

ووفقا للمرصد، قُتل حوالي 456 داعشياً منذ بدء العمليات.

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