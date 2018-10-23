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مقتل قائدين من حزب الله في سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نعت صفحاتٌ ومواقع قريبة لحزب الله قياديين في الحزب قتلا في سوريا الاثنين، فقد نشرت هذه المواقع صورا لقياديين ميدانيين في الحزب هما محمد سعيد سعيد الملقب بـ"أبو سعيد" من بلدة القصيبة جنوبي لبنان، ومحمد زيدان الملقب بمرتضى من بلدة جبشـيت الجنوبية.

ولم تذكر هذه المواقع مكان مصرعهما أو سبب قتلهما في سوريا، حيث نشر بعض المستخدمين صورة لآلية مدمرة من دون ذكر تفاصيل.

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#حزب الله #سوريا #أخبار عربية #لبنان

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