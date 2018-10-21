خطة أمريكية جديدة لإخراج إيران من سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف تقرير لمحطة "إن بي سي نيوز" الأمريكية عن خطة أمريكية جديدة للحرب في سوريا، تركز على إخراج القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها خارج سوريا.

ونقل التقرير عن خمسة مسؤولين أمريكيين أن الاستراتيجية الجديدة لا تتضمن استهداف القوات الإيرانية بشكل مباشر، بل إلى اتباع سياسة النأي عن المواجهة العسكرية المباشرة أو التورط في حرب مع القوات الإيرانية في سوريا.

وبحسب خبراء قانونيين، سيكون من الصعب على الولايات المتحدة زيادة عدد قواتها في سوريا، لأن في ذلك مخالفة للقانون الذي أقره الكونغرس عام 2001 بحصر استخدام القوة العسكرية في استهداف الجماعات المسؤولة عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

ووفقا للخطة، سيواصل الجيش الأمريكي مهمته في سوريا في إطار محاربة الإرهاب، بينما تتم مواجهة إيران عبر الضغط عليها دبلوماسيا واقتصاديا.

وتعول واشنطن على توسيع نطاق فرض العقوبات الاقتصادية على الشركات الإيرانية والروسية التي ستنخرط في إعادة الإعمار بسوريا.





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