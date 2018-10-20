إيران زودت حزب الله اللبناني جواً بصواريخ دقيقة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)

كشفت مصادر إستخباراتية أمريكية وغربية طرقا سرية جديدة إعتمدتها إيران في تزويد ميليشياتها المدعومة منها في المنطقة بالاسلحة والصواريخ المتطورة, ورصدت المصادر أحدث عملية جوية زَودت بها طهران حزبَ الله اللبناني بأسلحة وصواريخ دقيقة مع برمجياتها لتحديد المواقع المستهدفة.

على الرغم من أن المجتمع الدولي كشف مرارا تزويد إيران ميليشيات في المنطقة بينها ميليشياتُ حزب الله اللبناني بصواريخ وأسلحة, إلا أن تقارير أمنية غربية وأمريكية رصدت مرة أخرى قيام طهران بإرسال شحنات جديدة من الأسلحة والصواريخ المتطورة الى حزب الله اللبناني من خلال طرق سرية جديدة, وهذه المرة شملت الشحنات الإيرانية برمجيات صاروخية لتحديد المواقع المستهدفة.

مصادر إستخباراتية أمريكية وغربية أوضحت أن إيران زودت حزب الله بشحنات تشمل مكونات النظام العالمي لتحديد المواقع "جي بي أس" التي تُحدّث صواريخ غير موجهة إلى صواريخ موجهة بدقة.

المصادر ذاتها رصدت طائرة إيرانية محملة بهذه الشحنات وهي تغادر بيروت متجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة حيث وصلتها الأربعاء الماضي بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، ثم عادت إلى طهران الخميس الساعة السادسة والنصف مساءً قبل أن تصل إلى لبنان منذ ثلاثة أيام.

ووفق المصادر الاستخباراتية الأمريكية فقد غادرت رحلة رقم QFZ-9950 التابعة لشركة الخطوط الجوية الايرانية "فارس أير قشم" مطار طهران الدولى الساعة التاسعة وثلاثة وثلاثين دقيقة صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي إلى وجهة مجهولة وفقاً لبيانات الرحلة التي تم رصدها.

وتقول المصادر الأمريكية إنه وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، حطت طائرة بوينغ 747 في العاصمة السورية دمشق قبل أن تواصل رحلتها إلى بيروت، لتصل إلى العاصمة اللبنانية قبيل الساعة الثانية بعد الظهر، وفقاً لبرنامج تعقب الطيران.

من جهتها قالت مصادر استخباراتية غربية إن طائرة الشحن الإيرانية كانت تحمل مكونات أسلحة، بما في ذلك أجهزة تحديد المواقع لتصنيع أسلحة موجهة بدقة في المصانع الإيرانية داخل لبنان.

وكان أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله أقر في العشرين من أيلول/سبتمبر الماضي بأن حزبه حصل على صواريخ دقيقة ومتطورة من دون أن يحدد الجهة التي حصل منها على هذه الصواريخ, لكنه وجه كلامه الى واشنطن ودول الغرب حول منع وصول الصواريخ الإيرانية الى حزبه بالقول "مهما فعلتم لقطع الطريق لقد إنتهى الأمر وتم الأمر وأنجز الأمر" على حد تعبيره.

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