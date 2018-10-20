داعش يفرج عن 6 من مخطوفي السويداء

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (أ.ف.ب)

أفرج تنظيم داعش الإرهابي عن ستة من الرهائن الـ27 الذين خطفهم في تموز/يوليو، خلال هجوم نفذه في محافظة السويداء جنوب سوريا، ضمن صفقة مع النظام السوري، تقضي بإفراج النظام عن نساء معتقلات لديه يطالب التنظيم بهن ودفع فدية.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس، اليوم السبت، أنه "جرى الإفراج خلال الليل عن 6 مختطفين ومختطفات من سكان ريف السويداء الشمالي الشرقي.

وقال عبد الرحمن إن المفرج عنهم هم سيدتان وأربعة أطفال، لافتاً إلى أنّ هذه تعتبر أول دفعة من المختطفين الـ27 المتحتجزين لدى التنظيم، والذين يبلغ عددهم الكامل 18 طفلاً و9 مواطنات.

وأضاف مدير المرصد، أن هذا الإفراج جرى في "أولى خطوات تنفيذ كامل صفقة" تم التوصل إليها مع النظام السوري، تقضي بتسليم "أكثر من ستين معتقلة لدى قوات النظام طالب التنظيم بهن"، وتسليم مبلغ 27 مليون دولار.

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وكان التنظيم الإرهابي خطف ثلاثين شخصاً، خلال سلسلة هجمات شنها على مدينة السويداء وريفها الشرقي في 25 تموز/يوليو، وأسفرت عن مقتل 250 شخصاً، فيما أعدم ثلاثة أخرين، وهم شاب جامعي، وشابة في الخامسة والعشرين من عمرها، وأعلن عن وفاة مسنة قال إنها نتيجة مشاكل صحية.

يشار إلى أنّ روسيا قامت بالتفاوض مع التنظيم بالتنسيق مع الحكومة السورية، كما شكلت عائلات المخطوفين مع ممثلين للمرجعيات الدينية وفداً محلياً للتفاوض، إلا أن جميع المساعي بقيت متعثرة.

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