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تسلسل زمنى لتحرر الرقة من قبضة داعش

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

عانت مدينة الرقة من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، نالها من ذلك كافة الاعمال الوحشية التي ارتكبت بحق سكانها المدنيين العزل ، بل تفاخر التنظيم المتطرف في إبراز جرائمه ضد الإنسانية كوسيلة للسيطرة الغاشمة علي المدن، فى هذا التقرير إستعراض زمني لمدينة الرقة منذ سقوطها فى أيدي الإرهابيين وحتي تحريرها .    

يناير 2014 : داعش يسيطر علي المدينة بعد مواجهات مع الجيش السوري الحر 

يناير حتي يونيو 2014 : تم إرتكاب أعمال وحشية بكامل أرجاء المدينة وكذلك إغتيالات وإختطاف للنشطاء وعناصر الجيش السوري الحر الذين سيطروا علي المدينة بعد مواجهات مع قوات الأسد

يوليو 2014 : البغدادي يعلن نفسه القائد الأعلى لتنظيم داعش ويدعو المسلمين إلى الإنضمام لداعش

لاحقاً فى يوليو :- داعش تنفذ اعدامات جماعية بحق مدنيين، وتنشر الجثث المشوهة فى الميادين العامة لإرهاب سكان المدن التي يتم السيطرة عليها  

سبتمبر 2014 : تشكيل التحالف الدولى للقضاء علي تهديدات التنظيم بالمنطقة ، التحالف يضم 74 عضو ، منها 70 دولة وأربع منظمات دولية بهدف إنهاء وجود التنظيم بالمنطقة

أكتوبر 2015 : تأسيس قوات سوريا الديمقراطية والذي يضم قوات سورية كردية وعربية بهدف القضاء على داعش ، والتحالف الدولى يتبنى مهمة التدريب والإمداد بالأسلحة والغارات الجوية .

أغسطس 2016 : قوات سوريا الديمقراطية تحرر منيج شمال حلب من سيطرة داعش ، بدعم من التحالف الدولي  

نوفمبر 2016 : قوات سوريا الديمقراطية والتحالف السورى العربى يطلقون "عملية غضب الفرات " لإنهاء تواجد داعش بالرقة ، مع دعم التحالف الدولي بالغارات الجوية والتدريب العسكرى 
 
يونيو - أكتوبر 2017 : إعلان قوات سوريا الديمقراطية و التحالف الدولي عن تحرير الرقة من سيطرة داعش، وإنهاء سيطرة حكم المتطرفين عليها .

بداية من سبتمبر 2017 : التحالف يسهل دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين الذين عانوا من وحشية احتلال داعش، وإستمرار التعاون بين التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابى تماما  .

 

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