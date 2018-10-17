قمة بوتين والسيسي تبحث بناء محطة نووية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الرئيس الروسي فلادمير بوتن أن التعاون المصري الروسي مهم للاستقرار في الشرق الأوسط خلال قمة جمعته بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأضاف بوتن أنه بحث مع السيسي مشروعي بناء محطة نووية وتصنيع قطارات في مصر بقيمة مليار دولار.

فيما قال السيسي إنهما اتفقا على تبادل المعلومات فيما يخص جهود التصدي للإرهاب إضافة إلى دعم سبل الحل السياسي في سوريا

وفي وقت سابق، قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن القمة المصرية الروسية ستشهد بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وروسيا على كافة الأصعدة.

وأوضح راضي أن الرئيس السيسي سيلتقي أيضا مع رئيس الوزراء الروسي "دميتري ميدفيديف" وكبار المسؤولين الروس، للتباحث حول دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

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