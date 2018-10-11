مصر: اقتراح بتصدير الكلاب الى الدول التي تأكلها يثير الجدل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

اقترحت نائبة برلمانية مصرية، تصدير الكلاب الضالة للدول الآكلة لها، الأمر الذي أثار نقاشا واسعا، حيث اعتبره نواب خطوة جيدة تحقق عائدا ماديا، فيما اعترض بعض الحقوقيين على الفكرة.

وقالت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب "البرلمان" مارغريت عازر، خلال جلسة عامة، إن المقترح هدفه الاستفادة من الكلاب الضالة، وتصديرها إلى دول تأكلها، مثل كوريا الجنوبية، وفق إعلام محلي.

وأشارت عازر إلى أن الكلاب الضالة في مصر لها كثير من الأضرار حيث تسبب الأذى للمارة بالشوارع، وأحيانا تهاجمهم. موضحة أن انتشار هذه الظاهرة يتطلب وجود طريقة مثلى للتعامل معها. ورفضت النائبة مقترحات بعض النواب بقتل الكلاب بالرصاص والسم. لافتة أن ذلك الأمر ضد الرفق بالحيوان كما أنه يؤدي إلى الانقراض.

ووصف النائب محمود شعبان عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، انتشار الكلاب في مصر بالوباء الذي يصطحب معه الأمراض، ولا بد من وجود حلول لهذه المشكلة. وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن مقترح النائبة مارغريت عازر، بتصدير الكلاب الضالة لكوريا، يعتبر من الحلول الجيدة التي تحد من هذه المشكلة، خاصة أنه سيكون له عائد مادي.

بدورها، انتقدت منى خليل، الناشطة بمجال حقوق الحيوان، الفكرة، لافتة إلى أن المواطنين في كوريا الجنوبية يأكلون الكلاب “بشكل غير إنساني باقتطاع أجزاء من جسدها وهي على قيد الحياة ويتم حرقها”. واستنكرت خليل، في تصريحات صحفية، قتل الكلاب الضالة في الشوارع باستخدام السم.

وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلن مسؤول في وزارة الصحة أن عام 2017 سجل 430 ألف حالة “عقر” لأشخاص من الحيوانات، 85% منها بسبب الكلاب الضالة.

وعلقت الاعلامية إيمان الحصري من خلال برنامجها مساء dmc، على الاقتراح قائلة: "هي الكلاب مزعلاكم في ايه، واعتبرت قتل الكلاب وذبحها حرام شرعا، بحسب الدين، هناك من دخل الجنة لانه اكرم حيوان، وهناك من دخل النار لانه قام بتعذيب حيوان، وانتقدت الاقتراح قائلة، خلاص نرمي اطفالنا هي كمان، ورأت ان كل انسان يقوم بقتل حيوان فهو قاتل".



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