مصر تشكر الكويت على استعادة تابوت فرعوني مهرب.. فما هي قصته؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

في مارس /آذار الماضي ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر والكويت، بحادث العثور على تاتبوت فرعوني بداخل "كنبة" بمطار الكويت، بعد تهريبه من القاهرة. وكان رجال الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي قد أعلنوا أمس الأول عثورهم على تابوت يشتبه أنه فرعوني.

وقررت الإدارة العامة للجمارك إحالته إلى الجهة المختصة والممثلة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لحسم هويته وتاريخ تصنيعه وما إذا كان فرعونياً أم غير ذلك.

وفي التفاصيل، بين مدير إدارة الجمرك الجوي في الكويت وليد الناصر أن أحد المواطنين تقدم لتسلم “كنبة” واردة من دولة عربية عن طريق الشحن الجوي، وبعد تفتيشها تبين جسم غريب بها وهو عبارة عن تمثال بطول 170 سم تقريبا يشتبه أنه فرعوني، وتم أيضًا تمريره على أجهزة المسح الدقيق المتقدمة الموجودة في إدارة جمارك الشحن، وتم إخفاءه بطريقة سرية ومبتكرة.

وأعلنت الكويت انطلاقاً من التزام الجمارك الكويتية بتنفيذ المعاهدات الدولية بشأن منع تهريب أي آثار فقد تُحفظ على التمثال المشتبه به وأحيل إلى الجهة المختصة.

وفي خطوة لاحقة وإنفاذا للوائح المتبعة سلمت دولة الكويت "الأمانة" التي أودعت بحوزتها، الى الجهات المصرية المختصة، وقد أعرب سفير مصر لدى الكويت طارق القوني في تصريح لوكالة أنباء الكويت "كونا" عن شكره وتقديره للسلطات الكويتية وبخاصة وزارة الخارجية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والإدارة العامة للجمارك على تعاونهم لاسترداد غطاء التابوت الخشبي.

تلا ذلك إجراء داخلي مصري تمثل بتسليم وزارة الخارجية اليوم الأربعاء 10 أكتوبر/تشرين الأول إلى لجنة من خبراء وزارة الآثار غطاء التابوت والذي تمكنت سلطات الجمارك الكويتية من ضبطته أثناء محاولة تهريبه إلى الكويت.

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مصدر الصور: وكالة أنباء الكويت "كونا" وموقع صحيفة القبس الإلكتروني