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 المسماري يكشف تفاصيل القبض على عشماوي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدوة - (وكالات)

قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسماري، إن القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي جرى بفضل عملية خاطفة عالية الحرفية، نفذها رجال "غرفة الكرامة"، مستعينين بمبدأ السرية. 

وأضاف المسماري، خلال مؤتمر صحفي: "هشام عشماوي فوجئ بقواتنا تقف على رأسه وتلقي القبض عليه، دون إطلاق رصاصة واحدة عليه". 

وتابع: "قبضنا على مرعي زغبية رفقة عشماوي، الذي كان على علاقة مع إرهابيي تنظيم القاعدة في أفغانستان وتركيا وليبيا". 

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