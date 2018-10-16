تمديد حالة الطوارئ في مصر 3 أشهر

أخبار الآن | القاهرة – مصر(وكالات)

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تمديد حالة الطوارىء المعلنة في جميع أنحاء البلاد منذ أكثر من عام ونصف لمدة 3 أشهر إضافية.

هذا هو التمديد السادس لقرار إعلان حالة الطوارئ في البلاد الصادر في أبريل/نيسان 2017.

وجاء في نص المادة الأولى من القرار: "تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من أكتوبر 2018".

ونصت المادة الثانية منه على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".

وبموجب حالة الطوارئ، يتم توسيع صلاحيات الجيش والشرطة في فرض الإجراءات التأمينية والتفتيش، وإخلاء مناطق وفرض حظر تجول في مناطق أخرى، وفرض الحراسة القضائية.

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