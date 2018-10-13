مباراة مصر وإصابة "محمد صلاح".. حديث الصحافة الإنكليزية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة -



أشارت الصحف البريطيانية اليوم إلى حالة القلق التي تسيطر على جماهير "ليفربول" بعد الاصابة التي تعرض لها محمد صلاح، لاسيما وأن اللاعب لم يستطع إكمال اللقاء، فى حين قالت صحيفة "اكسبريس"، أن إصابة محمد صلاح جاءت في توقيت غير مناسب لنادي ليفربول الذى يستعد لخوض 6 مباريات بمختلف المسابقات الإنجليزية والاوروبية خلال 23 يوما فقط، وتحدثت الصحيفة أن إصابة محمد صلاح ستمنح الفرصة أمام السويسري شيردان شاكيري للمشاركة في مباريات ليفربول بشكل أكبر، في ظل الغياب المتوقع للنجم المصري عن الملاعب بسبب تلك الاصابة..

وسيطرت الإصابة التي تعرض لها النجم المصري "محمد صلاح" نجم نادي ليفربول خلال مشاركته في مباراة مصر وسوازيلاند التي أقيمت مساء أمس 12 أكتوبر/ تشرين الأول بملعب "السلام"، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون الصيف المقبل من الهدف المذهل الذي سجله "الفرعون المصري" خلال اللقاء الذى انتهى بتفوق منتخب مصر بنتيجة 4 – 1..

وقالت صحيفة "ليفربول إيكو"، أن "محمد صلاح" تعرض لإصابة عضلية في ليلة كسر صيامه التهديفي بعدما تمكن من التسجيل لأول مرة منذ 22 سبتمبر وبالتحديد في شباك ساوثهامبتون ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز "البريميرليج"، ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات القادمة لتحديد حجم الاصابة وفترة العلاج..

في ذات الصدد، قالت صحيفة "صن"، أن محمد صلاح سجل هدفاً رائعاً من ركلة ركنية في فوز منتخب مصر على سوازيلاند، مشيرة إلى أن جماهير ليفربول ترى أن هذا الهدف هو أفضل كثيراً عن الهدف الذي سجله في شباك ايفرتون والذى حصل على أثره على جائزة "بوشكاش" التي تمنح لصاحب أجمل أهداف العالم لعام 2018..



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