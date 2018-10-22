السعودية تواصل توفير الخبز للاجئي سوريا

أخبار الآن | السعودية - (وكالات)

واصل مركزُ الملك سلمان للإغاثةِ والأعمال الإنسانية، توفيرَ أرغفةِ الخبزِ في ريفِ الشمالي السوري، ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية المتنوعة التي يقدمها المركز للنازحين واللاجئين السوريين داخل وخارج بلادهم.

وقدّم المركز في ريف حلب أكثر من سبعةٍ وثمانينَ ألفَ رغيف خُبز يوميًا، من خلال فرنين جهزهما المركز، في أعزاز والآخر في مدينة الباب حيث تشهد هذه المناطق تواجد أعداد كبيرة من الأسر النازحة في وضع إنساني سيئ ونقص كبير في المستلزمات الأساسية.

كما أطلق المركز مشروعا لإعادة تأهيل المرافق العامة في الريف الشمالي من حلب ، وترميم وإعادة تأهيل 495 منزلاً ومأويين و 16 مركزًا ترفيهيًا في المحافظة السورية.

يهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية من خلال توفير السكن اللائق.

الجدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ العديد من المشروعات في الداخل والخارج السوري التي تستهدف الأمن الغذائي وتقديم الرعاية الصحية، وتشغيل المستشفيات، بالإضافة للدعم المجتمعي في التعليم والحماية والزراعة والمأوى، وتحسين سبل العيش الكريم لرفع معاناة الشعب السوري الشقيق.

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