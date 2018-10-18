وفاة الرئيس السوداني السابق سوار الذهب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

توفي الرئيس السوداني الأسبق، المشير عبد الرحمن سوار الذهب، بالمستشفى العسكري بالعاصمة السعودية الرياض، عن عمر ناهز الـ83 عاما.



وكان سوار الذهب قد استلم السلطة في السودان عقب انتفاضة أبريل 1985 التي أطاحت الرئيس جعفر نميري، قبل أن يسلم السلطة للحكومة المنتخبة في العام التالي.

وسلم سوار الذهب مقاليد السلطة للحكومة الجديدة المنتخبة برئاسة رئيس وزرائها الصادق المهدي، ورئيس مجلس سيادتها أحمد الميرغني، وبعدها اعتزل العمل السياسي، وترأس منظمة الدعوة الإسلامية كأمين عام لمجلس الأمناء.



photo source: Getty - Gamma-Rapho



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