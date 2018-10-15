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معارك متبادلة بين داعش وهيئة تحرير الشام

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

تتواصل الاشتباكات المتبادلة بين التنظيمات الإرهابية المتشددة في سوريا والتي كان آخرها استيلاءُ هيئة تحرير الشام على وكر جديد لداعش في معرة مصرين بريف إدلب.

وكانت إدلب شهدت الأشهر الماضية حالة من التوتر الأمني بسبب السيارات المخففة والعبوات الناسفة التي تعتمد عليها خلايا داعش في ضرب الفصائل الأخرى والمدنيين.

هذا وتم ضبط مستودعًا يحوي مئات العبوات المعدة للتفجير، وأجهزة اتصال لاسلكية، وأحزمة ناسفة تعود لداعش في مقره في معرة مصرين .

يذكر أن هيئة تحرير الشام وبعدها فصائل أخرى كانت قد شنت حملة واسعة ضد خلايا داعش في المناطق المُحرَّرة؛ أسفرت عن اعتقال عشرات العناصر.
 

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#داعش #سوريا #ادلب #أخبار عربية #هيئة تحرير الشام

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