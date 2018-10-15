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محمد بن سلمان يلتقي مبعوث بوتين لشؤون الأزمة السورية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة  ( وكالات )

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض المبعوث الخاص للرئيس الروسي في شؤون الأزمة السورية، ألكسندر لافرينتيف.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع على الساحة السورية.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، ووكيل وزارة الخارجية الروسية سيرغي فيرشنين، والسفير الروسي لدى المملكة سيرغي كوزلوف.

 

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