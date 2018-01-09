الكويت تعلن رسميا استضافة مؤتمر إعمار العراق

أخبار الآن | الكويت - الكويت - (وكالات)

أعلنت الكويت، أنها ستستضيف الشهر المقبل مؤتمراً دولياً لإعادة إعمار العراق بالتعاون مع البنك الدولي والقطاع الخاص، وأكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله أهمية المؤتمر الذي سينعقد في الفترة من ال 12 إلى 14 من شهر فبراير (شباط) المقبل، واضاف الجار الله، إن أمن واستقرار العراق من أمن المنطقة، معرباً عن تهانيه للعراق على الانتصار الحاسم على تنظيم "داعش".

أعلنت الكويت أنها ستستضيف مؤتمراً دوليا لإعادة إعمار العراق في الفترة من 12 إلى 14 فبراير (شباط) المقبل بالتعاون مع البنك الدولي والقطاع الخاص. وقال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله خلال مؤتمر صحافي الاثنين "إن استقرار العراق هو استقرار للكويت وللمنطقة"، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر "يختلف عن المؤتمرات السابقة ذلك لأنه مؤتمر تنموي، يفتح المجال أمام القطاع الخاص لإعادة اعمار العراق، بمساهمة البنك الدولي الذي سيوفر الضمانات المطلوبة للاستثمار".



وأوضح الجار الله أن بلاده تتوقع مشاركة فاعلة خلال هذا المؤتمر الذي سيبحث خلال يومه الأول دور منظمات المجتمع المدني في إعادة إعمار العراق ثم في اليوم الثاني دور القطاع الخاص، فيما ستعلن الدول عن مساهماتها خلال الاجتماع الرسمي الذي يعقد في 14 فبراير (شباط) المقبل.



وفي ديسمبر (كانون الأول) أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي "انتهاء الحرب" ضد تنظيم داعش الذي كان سيطر في العام 2014 على ما يقارب ثلث مساحة العراق، ومن جهته، قال الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي مهدي العلاق إن دراسة ميدانية دقيقة أجرتها الحكومة العراقية بالتعاون مع البنك الدولي بيّنت أن الاحتياجات لإعادة الإعمار، وأوضح "قام داعش بتهجير 5 ملايين نسمة"، مضيفاً "نجحنا في إعادة النصف إلى مناطقهم لكننا نحتاج إلى دعم دولي لإعادة بقية النازحين وتأمين العمليات الإنسانية ودعم الاستقرار في المناطق المحررة كما نتطلع لإعادة بناء البنية الاقتصادية والخدمات في البلد".



وأضاف العلاق أن "قطاع السكن هو الأكثر تضرراً، يليه قطاع النفط والكهرباء ثم النقل والاتصالات والصناعات التحويلية والخدمات الاساسية كالماء وخدمات الصرف الصحي"، وقال العلاق "إن العراق يتطلع للحصول على أقصى ما يمكن لإعادة إعمار أراضيه بشكل سريع".



وحول مساهمة الكويت، قال الجار الله"ستكون هناك مساهمة رسمية من الحكومة وأخرى من القطاع الخاص وستكون فاعلة لدعم الاشقاء العراقيين"، وعلى هامش مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، ستستضيف الكويت اجتماعاً لوزراء خارجية دول التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في 13 فبراير (شباط) سيبحث موضوع مكافحة الإرهاب، وقال الجار الله "إن الدعوات وجهت لـ70 دولة"، موضحاً "سيكون الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية وسيدوم ساعتين"..

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