سيارة شارلي شابلن تجول شوارع سامراء

أخبار الآن | سامراء - العراق حصري (وسام يوسف)

مع تسارعِ التطورِ العلمي الذي يشهدهُ الوقتُ المعاصر , باتت مألوفةً صناعةُ مولعين سياراتهم الخاصة بأنفسهم , إلا أن الأمرَ الفريدَ هو قيامُ شابٍ عراقي من مدينةِ سامراء بصناعةِ سيارةٍ شارلي شابلن وهي من طراز يعودُ الى خمسينيات القرن الماضي كان قد اُعجبَ بها عندما رآها وهو طفلٌ صغير.

ولعُ عبدالرحمن بالسياراتِ القديمة وصعوبةُ الحصولِ عليها دفعَهُ لإستغلالِ إمكاناتِهِ الذاتية في صناعةِ سيارة شارلي شابلن التي منحها اللونَ الأحمرَ , فجلبت أنظارَ الناس وهي تجوبُ شوارع سامراء إنطلاقاً من ورشتِهِ الخاصة في منزله.

ما أن كشفَ هذا الشابُ العراقي عن هذه السيارة بحُـلتِها الكلاسيكية حتى توالى إعجابُ من رآها وثناؤُهم على القدراتِ الميكانيكيةِ التي يتمتعُ بها عبدالرحمن وهو ما جعله حديثَ الناس وقدوةً لأقرانِهِ في المدينة.

لم تكن سيارةُ شارلي شابلن الخمسينية مجسماً جميلاً يسر الناظرين فقط , بل أن ظهورَها في المدينة جعلَ صانعَها عبدالرحمن يتلقى يومياً طلباتٍ كثيرةً لتصنيع سياراتٍ أخرى من هذا النوع بعد أن أثبتت جودتـَها على الطرقات , وهو حلمٌ حققَـهُ هذا الشابْ عبرَ إبداعٍ ميكانيكيٍ فريد.

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