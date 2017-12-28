محكمة بحرينية تصدر حكما بإسقاط جنسية 11 مدانا بالإرهاب

أخبار الآن | المنامة - البحرين - (وكالات)

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، الأربعاء، أحكاما بالسَجنِ المؤبد بحق عشرةِ مواطنين، وحكما بالسجن لـ10 سنواتٍ بحقِ مواطنٍ آخر، وسحبِ الجنسية منهم جميعا، لإدانتهم بعدةِ تهم، من بينها الإرهاب وتصنيعُ وحيازة متفجرات.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن 7 من هؤلاء يقبعونَ حاليا في السجن، بينما حوكمَ 4 غيابيا.

وأضافت أن المحكمة دانتهم بتهم "تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، وحيازة وإحراز وصناعة المتفجرات والأسلحة وحيازة أسلحة نارية، والتدريب والتدرب على استعمال الأسلحة، وجميعها تنفيذا لأغراض إرهابية".





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