حكم بالإعدام على 10 مدانين بجرائم ارهابية في مصر

أخبار الآن | القاهرة - مصر - (وكالات)

أصدرت المحكمة العسكرية في مصر، قرارا يقضي بإعدام 10 أشخاص مدانين بارتكاب أعمال إرهابية في القضية المعروفة بأنصار بيت المقدس. وتورَط المدانون في ارتكاب عدد من الوقائع ؛ من بينها الهجوم على حاجز أمني بواحة الفرافرة بالصحراء الغربية أوقع 30 قتيلا.

ويحاكم في القضية 66 متهمًا حضوريًا، فضلاً عن 89 متهمًا بشكل غيابي. وكانت السلطات المصرية نفذت الثلاثاء حكم الاعدام شنقا في 15 شخصا مدانين بارتكاب "قضايا ارهابية"، بحسب ما قال ثلاثة مسؤولين.



وتم تنفيذ حكم الاعدام في سجني برج العرب ووادي النظرون حيث كان الرجال ال 15 محبوسين منذ ادانتهم بالمشاركة في هجمات على قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء حيث ينفذ مسلحون اعتداءات منذ العام 2013، وفق المصادر نفسها.

وقال المسؤولون ان الاشخاص ال 15 صدرت ضدهم احكام بالاعدام من محاكم عسكرية. ويأتي تنفيذ حكم الاعدام بعد اسبوع من هجوم بصاروخ شنه تنظيم داعش على مروحية تابعة للجيش في مطار العريش بشمال سيناء اثناء قيام وزيري الدفاع والخارجية بزيارة للمنطقة.



ولم يصب اي من الوزيرين بأذى ولكن ضابط جيش من العاملين مع وزير الدفاع وقائد المروحية قتلا جراء الهجوم. وهذه هي اكبر عملية اعدام جماعية في مصر منذ ان نفذت السلطات في العام 2015 احكاما باعدام ستة اشخاص دينوا كذلك في هجمات ضد الجيش والشرطة.



وقتل مئات من قوات الجيش والشرطة في هجمات تبنى معظمها الفرع المصري لتنظيم داعش في شمال سيناء. والى جانب قوات الجيش والشرطة استهدف تنظيم داعش خلال العام الاخير المدنيين. ففي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي قتل اكثر من 300 شخص في هجوم شنه مسلحون يعتقد انهم تابعون لداعش هجوما على مسجد يرتاده صوفيون قرية الروضة بشمال سيناء اثناء صلاة الجمعة.



وعقب الاعتداء على مسجد الروضة، طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي من رئيس اركان حرب القوات المسلحة المصرية استعادة الامن والاستقرار في شمال سيناء خلال 3 اشهر باستخدام "القوة الغاشمة". وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في تصريحات للصحافة المحلية ان السيسي قصد ب "القوة الغاشمة" القوة "الشرسة، التي لا ترحم المعتدين وتلاحق الإرهابيين أينما وجدوا وتأخذهم جميعا دون شفقة أو رحمة".



وخلال افتتاحه عددا من مشروعات البنية الاساسية السبت الماضي في الاسماعيلية (على قناة السويس)، اكد السيسي مجددا ان "سيناء أرضنا، والقوات المسلحة ستتعامل مع الإرهاب بكل العنف، وبفضل الله، سنضع حدا للإرهاب الموجود فيها".

والاحد اعلنت وزارة الداخلية مقتل تسعة "ارهابيين" متورطين في هجمات ضد الشرطة في شمال سيناء خلال اشتباكات مع قوات الامن التي داهمت مقر اقامتهم في محافظة الشرقية بدلتا النيل (شمال شرق القاهرة). بحسب ما اعلنت وزارة الداخلية.

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