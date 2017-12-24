كيف تتعامل المدارس المصرية مع ظاهرة التنمر؟

أخبار الآن| القاهرة - مصر - (رمضان المطعني)



تعتبر ظاهرة سلبية نشأت في المدارس وبدأت تغزو المجتمعات العربية وتندرج تحت مسميات مختلفة من بينها العنف ضد الأقران أو التنمّر المدرسي والتسلّط، والاستقواءتجولنا بإحدى المدارس للتعرف على هذه الظاهرة على أرض الواقع لكننا كنا مع تجربة مختلفة للمدرسة كونها تنظم ورش عمل للطلاب للتعرف على التنمر وانواعه لحماية الطلاب والوقاية من أثاره .



التنمر الاجتماعي وفي هذا النوع يتفق بعض الطلاب حول زميل لهم لا يلعبوا معه أو يحرضون بعضهم على عدم التحدث معه وأخر هو التنمر الجسدي وهو استعراض للقوة الجسدية او يستخدم جسده في إيذاء الغير والثالث التنمر اللفظي باستخدام الفاظ مؤذية للغير ، قادنا الأمر إلى الالتقاء ببعض الطلاب ممن خاضوا التجربة وكيفية التعامل مع المتنمرين والحفاظ على العلاقات فيما بينهم .



نذهب مباشرة إلى شخص كبير نشتكي وإذا لم يفعل شئ نواجه المتنمر بأن عليه لا يفعل هذا لانك لن تستفيد شئ .



يوجد التنمر الالكتروني من الممكن أن يرسل لك على مواقع التواصل الاجتماعي ويكتب رسائل مشينة ويرسلها لأشخاص فمن الممكن ان نفعل خاصية الحظر .



ذهبنا للطلاب الأصغر منا تحدثنا معهم وتقبلونا وبدأنا نعرفهم ليس معنى إني أكبر منك فأنا اؤذيك بالعكس من الممكن أن نصبح أصدقاء وإذا كانت هناك مشكلة نستطيع حلها سويا .



وتشير بعض الإحصاءات العالمية إلى خطورة انتشار هذه الظاهرة وضرورة التصدي لها فبعض الاحصاءات التي رصدناها تشير إلى أن مليار طفل بالمدارس بالعالم يتعرض ربعهم الى التنمر و حوالي 160 الف طالب يهربون من المدارس يوميا للسبب ذاته وفي نيوزلندا تعرض حوالي 63 في المئة من الطلاب الى الممارسات نفسها أما ولاية إلينوي بأمريكا فجاءت نسبتها 50 في المئة في مقابل 35 في المئة في إيرلندا نسب تستدعي اتخاذ كافة الاجراءات بالمدارس بالعالم العربي وتفعيل الاطر واللوائح الداخلية لمقاومة تلك الظواهر .

أحرص جدا في بداية العالم الدراسي على تعريف الطلاب الجدد المحولين للمدرسة بالطلاب القدامى لأن أول شئ يحدث أن الطلاب القدامى يرفضوا الجدد يعتبرون أن هذا مكانهم فأقول لهم انتم في الساعة الأولى ضيوف ثم بعد ذلك كلكم أصحب مكان ومن خلال تجربتي مع المتنمرين عندما تفاعلت معهم وجدت أن الاسهل اقناع المتنمر عليه لأني اعالج مشكلة تأسس الشخصية للمستقبل وليس العا الدراسي فقط .

بينما جاءت نسبة التنمر في مراحل التعليم المختلفة حسب دراسة صحية لهارفارد عام 2011 كالآتي ففي المدارسة الاعدادية بنسبة 44 في المئة مقابل 20% للمدارس الثانوية و 20% للمدارس الابتدائية.

تداعيات نفسية توصف بالخطيرة للضحية تستلزم المعالجة والحماية لكنها تتوقف على مدى درجة الأذى الذي تعرض له المراهق

في حالة التنمر اللفظي من الممكن أن الأطفال ببداية السن الصغير ان نوجه التوعية لهم مع احتوائهم وأن يعرفوا ان هذا سلوك مرفوض مع أحتواء الطفل المتنمر عليه وان تكون تجربة وتنسى لكن عندما يكون مستوى الاعتداء أكبر كالجسدي او الاجتماعي حيث تأثيره النفسي أكبر يحتاج الى تدخل من الاخصائي الاجتماعي، تختلف درجة مقاومة التنمر في البلدان العربية بصورة رسمية من خلال وزارة التربية والتعليم لاسيما بالمملكة العربية السعودية وذلك من خلال مشروع مناهضة العنف بين الأقران الذي وجه الضوء على هذه الظاهرة وسبل معالجتها كنهج للدولة .

المتنمر والمتنمر عليه شخصيات على طرفي نقيض كما يراها المتخصصون الأول يستقوى على الثاني ويجعله أسيرا لسلطته لكن الواقع يبين أن الاثنين هما ضحيتان لنظام تحكمه علاقات القوي والضعيف والرابح والخاسر أو بيئات مدرسية وأسرية تشجع على التنمر بطرق مختلفة.

اقرأ أيضا:

جهود رائدة للوقاية من "التنمر" في مدارس دولة الإمارات

طفل يشكو كيف سخروا منه بالمدرسة فأصبح صديق المشاهير