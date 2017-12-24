مقتل 9 إرهابيين وتوقيف 9 آخرين خلال عملية مداهمة في مصر

أخبار الآن | القاهرة - مصر - (أ ف ب)

تمكن أفراد من الشرطة المصرية من قتل تسعة إرهابيين بعد أن داهمت مقر إقامتهم في محافظة الشرقية بدلتا النيل، واعتقلت تسعة آخرين في القاهرة وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

وبعد انتهاء عملية المداهمة، عثرت الشرطة في مقر الإرهابيين على أسلحة وذخائر، وأفاد بيان الوزارة بأن هناك روابط تنظيمية بين الموقوفين التسعة وجماعة الأخوان المسلمين.

وقال بيان وزارة الداخلية ”حال مداهمة القوات للمزرعة فوجئت بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها حيث تم التعامل مع مصدر النيران مما أسفر عن مصرع تسعة عناصر“.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت إن الجيش سيتصدى للمتشددين بكل العنف.

وكان السيسي قد أمر الجيش ووزارة الداخلية بالقضاء على المتشددين خلال ثلاثة أشهر بعد هجوم على مسجد في شمال سيناء قتل فيه أكثر من 300 شخص الشهر الماضي.

وقال بيان الداخلية إن الشرطة عثرت في المزرعة بالشرقية وهي إحدى محافظات دلتا النيل على سبعة بنادق آلية وذخيرة مختلفة بالأعيرة.

وتضمن البيان أن الشرطة توصلت أيضا إلى ”بؤرة إرهابية“ في القاهرة ألقت القبض على تسعة من عناصرها وضبطت بأماكن اختبائهم بندقية آلية وكمية من الطلقات وكمية من مادتين شديدتي الانفجار و”العديد من المواد والأدوات المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة“.

وأضاف البيان ”كشفت عمليات الفحص وجود روابط تنظيمية بين عناصر البؤرة الإرهابية المشار إليها وجماعة الإخوان الإرهابية“.





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