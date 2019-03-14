امرأة تخسر 83 كيلو من وزنها في وقت قياسي

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية - (شبكة "إي بي سي" الإخبارية الأمريكية)

تحولت امرأة إلى مصدر إلهام على منصات التواصل الاجتماعي، بحصولها على جسد رشيق، بعدما خسرت ما يقارب ثلثي وزنها خلال وقت قصير نسبيا.

وقالت موجي ويلز (البالغة من العمر 34 سنة) أنها نجحت في خسارة 83 كيلوغراماً، حيث كانت تزن 136 كيلوغراما، وذلك بالاعتماد على الحمية فقط ابتداء من يناير 2018، ولم تلجأ إلى أي حلول أخرى، وفقاً لما نقلته شبكة "إي بي سي" الإخبارية الأمريكية.

وأضافت ويلز، إنها "كانت تخشى أن تموت قبل أن تستطيع يوما أن تلتقط صورة بجانب ابنيها"، حيث كانت زيادة وزنها تشعرها بالحرج وتدفعها لتجنب عدسات الكاميرات.

وأوضحت أن أسلوبها في الحمية يركز على كل يوم على حدة، فيما لم تكن تشغل بالها بما يمكن خسارته على المدى البعيد: "أنا أركز فقط على الساعات الأربع والعشرين من اليوم".

وحين تشتهي ويلز طعاماً، كانت تحاول أن تقنع نفسها بأنها ستحصل عليه وتأكله في اليوم الموالي، وهكذا استمرت في إخضاع نفسها لحمية قاسية.

وبعدما حققت الهدف، صارت ويلز تمارس الرياضة بشكل منتظم، كما عمدت إلى مشاركة صورها على موقع "فيسبوك" حتى تكون حافزا لمن يعانون زيادة في الوزن.

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