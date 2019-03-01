هل تعاني من انتفاخ البطن؟ إليك 8 علاجات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

من الأمور التي تُسبب احراج شديد هو انتفاخ البطن، الا أن العلاجات التي يمكن القيام بها لتفادي هذا الاحراج كثيرة ومتنوعة ولا تحتاج الى طبيب حتّى. نستعرضها لكم في التالي:

1 - تناول الطعام والشراب ببطء

عندما تأكل أو تشرب بسرعة، يمكنك ابتلاع الكثير من الهواء، مما قد يسبب الغازات. لذا عليك أن تقوم بالعكس من ذلك، أي أن تتأكد من مضغ الطعام ببطء لتقليل كمية الهواء التي تبتلعها. وانطلاقاً من ذلك فمن المفضل أن وجبات أصغر وأن تقوم بتوزيعها على مدار اليوم وجعلها أكثر تواترا. فعلى سبيل المثال يمكنك تناول 6 وجبات صغيرة في اليوم بدلاً من 3 وجبات كبيرة.

2- النعناع والزنجبيل

بعتبر البعض أن شرب الشاي بالنعناع يمكن أن يساعد في تحسين أعراض انتفاخ البطن. كما أن كميات صغيرة من الزنجبيل يمكن أن تساعد في عملية الهضم أو اضطراب المعدة، والتي قد تسبب انتفاخ البطن.

3- اتبع نظاما غذائيا صحيا

ان اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يُساهم بتحسين صحة الانسان. لذا عليك أن تتناول 5 أجزاء على الأقل من الفاكهة والخضار في اليوم. اختر الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات التي يسهل هضمها. وهي تشمل البطاطا والأرز والخس والموز والعنب و الحمضيات.

4- اشرب قبل وجبات الطعام

إذا كنت تشرب السوائل مع وجبات الطعام، فأنت تخسر أحماض المعدة، مما يعرقل من تحليل الطعام بشكل سليم. لذا من الأفل ان تشرب الماء قبل حوالي 30 دقيقة من وجبة الطعام لمساعدة المعدة على الهضم بشكل أفضل.

5- تجنب الأطعمة المعروفة انها تسبب الغازات

يمكنك علاج انتفاخ البطن والتحكم به من خلال تقليل من تناول الأطعمة المعروفة بأنها تسبب الغازات، كبعض الفواكه، مثل التفاح والكمثرى.

6- ممارسة الرياضة

لا شك أن ممارسة الرياضة تساعد على تحسين أداء الجهاز الهضمي والأمعاء. كما أنها تساعد على تحرير الغازات وبالتالي فإنه يساعد في علاج حالات انتفاخ البطن.

7- تجنب بعض العادات السيئة

قد يكون بعض العادات كالتدخين و مضغ العلكة هي السبب بالانتفاخ ومن أجل علاجه والوقاية منه عليك تجنبها.

8- ادوية وعلاجات اخرى

بالاضافة الى ما تقدم اعلاه، هناك بعض العلاجات التي لا تستلزم وصفة طبية ومنها:

أدوية الهضم دون وصفة طبية: إنزيمات الجهاز الهضمي متوفرة كمكملات لا تحتاج إلى وصفة طبية.

البروبيوتيك: مكمل غذائي، يباع عادة في شكل سائل أو كبسولة، مما يشجع على نمو "البكتيريا الصديقة" في الجهاز الهضمي.

مصدر الصورة: mawdoo3

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