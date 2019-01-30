7 أنواع طعام لا تصلح أن تبقيها في ثلاجتك.. أخرجيها الآن!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (@layalinayummy )

تمهلي قليلاً في المرة المقبلة قبل وضع أي طعام داخل الثلاجة ، فليست كل الأطعمة تصلح لوضعها فيها ، منها ما قد يتفاعل ويتأكسد ومنها ما قد يفسد ، أو يُفسد عليك رائحة الثلاجة ..

إليكِ 7 أنواع من الطعام يجب عليكِ إخراجها من ثلاجتكِ الآن:

1- مرق الدجاج أو اللحم

لا تحتفظي به البتة في ثلاجتكِ، وحاولي استهلاكه أولاً بأول أو التخلص منه، لكن لا تجعلي الثلاجة خياركِ في حفظه.

2- السمك المطبوخ

لا سيما إن مضى عليه ما يزيد على يومين. حاولي ألا تبقيه في ثلاجتكِ سوى يوم واحد؛ ذلك أن تغييراً يعتري خواصه الغذائية وطعمه في حال حفظه مطبوخاً في الثلاجة.

3- الأوراق الخضراء

لا تحتفظي بها في الثلاجة، بل أبقيها في أصص صغيرة في المطبخ وقصّي منها بحسب رغبتكِ، مثل النعناع والزعتر الأخضر والريحان.

4- الموز

ذلك أن بيئة حفظه ليست هي الثلاجة، بل الأماكن الدافئة أو التي تحظى بدرجة حرارة الغرفة العادية على الأقل. لذا، أخرجي الموز من ثلاجتكِ وضعيه في سلة أنيقة على طاولة المطبخ.

5- البطاطا

لا تحفظي البطاطا في الثلاجة؛ ذلك أنها بيئة غير مناسبة لها، بل أبقيها في سلة خارج ثلاجتكِ، وحاولي أن تكون بدرجة حرارة الغرفة دوماً.

6- البصل

إن حدث وفتحتِ بصلة ما، فلا ترجعيها للثلاجة تحت أي ظرف كان؛ ذلك أن ثمة تفاعلات في عناصرها الغذائية قد تسبّب التسمم في مرات.

7- الثوم

إياكِ وإرجاع الثوم المهروس والمقشر والمقطع للثلاجة، أو الاحتفاظ بأطعمة فيها ثوم نيء؛ ذلك أنها ستعطب الرائحة في ثلاجتكِ بالإضافة لكونها قد تسبّب تفاعلاً قد يكون سام.



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