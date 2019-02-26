هل تعاني من ضعف الذاكرة؟ إليك الحل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكرت دراسة حديثة أن علاج ضعف الذاكرة، يعتمد على معرفة السبب، والتي يُمكن أن يكون منها التقدم في السن، والضغط العصبي، والقلق و الاكتئاب، ومشاكل النوم، كما يمكن أن يشكل علامة ً على شيء أكثر خطورة ، مثل الخرف.

وبحسب موقع هيئة الخدمات الصحية البريطانية، NHS، فإن ذاكرة الانسان تحتاج إلى تمارين مثلما يحتاج الجسم إلى ممارسة الرياضة، مؤكدا أن ممارسة تمارين عقلية تساعد على تحسين الذاكرة عبر ملايين من المسارات العصبية التي تساعد على معالجة واسترجاع المعلومات بسرعة وحل المشكلات المألوفة، وتنفيذ المهام المعتادة بأقل جهد عقلي.

ومن التمارين العقلية التى يمكنها تحسين ذاكرتك تعلم العزف على الموسيقى أو حل الكلمات المتقاطعة أو السودوكو أو تعلم شيئاً جديداً كنت ترغب في تعلمه ، مثل صناعة الفخار أو لعب الشطرنج أو التحدث بالفرنسية.

بالرغم من أن التمارين العقلية مهمة لصحة الدماغ، فإن ممارسة التمارين الرياضية للجسم تساعد هى أيضاً على تحسين ذاكرتك، حيث تزيد الرياضة من الأكسجين إلى الدماغ ويقلل من مخاطر الاضطرابات التي تؤدي إلى فقدان الذاكرة، مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن الرياضة تقلل من هرمونات التوتر.

النوم يؤثر بشكل كبير على الذاكرة والمهارات العقلية والتركيز، لذا فإن اتباع روتين نوم منتظم يقوى ذاكرتك ويشمل هذا الروتين: الذهاب إلى الفراش في نفس الوقت كل ليلة والاستيقاظ في نفس الوقت كل صباح وتجنب التعرض لشاشة التلفزيون والكمبيوتر والتليفون قبل النوم والتقليل من الكافيين لتعزيز إطلاق جسمك هرمون الميلاتونين المسئول عن الاسترخاء والنوم.

قضاء الوقت مع الأصدقاء أو الاستمتاع بفيلم مضحك معهم يساعد فى تحسين ذاكرتك، حيث أثبتت الدراسات أن الحياة المليئة بالأصدقاء والمرح لها فوائد لعقلك، لأن العلاقات الاجتماعية تحفز عقولنا والتفاعل مع الآخرين قد يوفر أفضل نوع من التمرين للدماغ.

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