دواء شهير للنقرس قد يزيد من خطر الوفاة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA من دواء شهير للنقرس يرفع من خطر الوفاة المبكرة مقارنة بأدوية النقرس الأخرى.

ووفقاً للوكالة الأمريكية، فإن دواء النقرس يحتوى على مادة فعالة febuxostat تحمل خطر الموت أكثر من العقار الآخر الذى يحتوى على المادة الفعالة "الوبيورينول".

وقالت الوكالة الأمريكية إن استعراضها المتعمق لنتائج التجارب السريرية المتعلقة بالسلامة وجدت أن العقار الذى يحتوى على (febuxostat) مرتبط بزيادة خطر الوفاة والموت بسبب أمراض القلب من جميع الأسباب.

وبسبب هذه النتائج، قالت إدارة الأغذية والأدوية إنها تقوم بتحديث معلومات وصفية للدواء ودليل جديد للمرضى.

ويجب على أخصائيي الرعاية الصحية تقديم المشورة للمرضى حول مخاطر القلب والأوعية الدموية مع العقار ونصحهم بالتماس العناية الطبية على الفور إذا كانوا يعانون من أعراض مثل ألم الصدر ، وضيق في التنفس ، وسرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها ، وخدر وضعف على جانب واحد من الجسم ، والدوخة ، ومشكلة في الكلام ، وصداع حاد مفاجئ.

جدير بالذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت على العقالة ذات المادة الفعالة (febuxostat) في عام 2009 لعلاج البالغين المصابين بمرض النقرس ، وهو مرض مزمن يصيب حوالي 8.3 مليون من البالغين في الولايات المتحدة، كما أن هناك عدد قليل من الأدوية المتاحة لعلاج النقرس.

فى إطار اهتمام اليوم السابع بتقديم كل ما يهم المصريون من معلومات واستشارات طبية، يقدم اليوم السابع خدمة التعرف على أسعار وتكاليف العمليات الطبية المختلفة لكى يتمكن كل مريض من تحديد العملية المناسبة والسعر المناسب ونرشح له أيضًا الدكتور المناسب.

اقرأ أيضا:

إبتكار دواء جديد قادر على إنهاء آلام التهاب المفاصل