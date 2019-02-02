هل تساعد وجبة الإفطار في إنقاص الوزن؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

على مدى سنوات عدة، نصح خبراء التغذية بتناول وجبة الإفطار خاصة لمن يرغبون في خسارة الوزن ، مشيرين إلى انها تساعد في تحفيز عملية الأيض.. إلا ان بحثا جديداً نسف ما تحدثت عنه تلك الدراسات ، فما جديده؟.

"احذروا تفويت وجبة الإفطار".. "لا تبدأوا يومكم دون تناول وجبة الإفطار".. عبارات لطالما سمعناها وأكدت عليها الدراسات الصحية، مرجعة ذلك الى ان هذه الوجبة أساسية وان تفويتها يؤدي إلى الاصابة بالسمنة ويدفع الشخص الى التهام مزيد من الأطعمة في بقية يومه كتعويض.

فعلى مدى عقود، واصل خبراء الصحة الحديث عن أهمية الإفطار، وتحذير أولئك الذين يحاولون الحفاظ على وزنهم من تفويت هذه الوجبة، لكن بحثا جديدا، قاده باحثون أستراليون، وجد أن أولئك الذين يفوتون وجبة الإفطار يستهلكون 260 سعرة حرارية أقل يوميا في المتوسط.

وخلصت الدراسة المنشورة في المجلة الطبية البريطانية، إلى أن أولئك الذين يواظبون على تناول الإفطار يستهلكون سعرات حرارية أكثر بكثير من أولئك الذين يفوتون الوجبة، وينتهي بهم الأمر إلى زيادة الوزن.

وكانت دراسات سابقة أشارت إلى أن تناول الفطور يحفز عملية الأيض، ويمكن أن يساعد من يقومون بحمية غذائية على وقف الإفراط في تناول الطعام، في وقت لاحق من اليوم، كما حذرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالمملكة المتحدة من تفويت بعض الأفراد وجبة الإفطار.

لكن الدراسة الجديدة تشير إلى خلاف ذلك، ووجدت أن من لا يتناولون وجبة الإفطار لا يعوضون ذلك بتناول طعام أكثر في وقت لاحق من اليوم.

ووجد الباحثون أيضا أنه لا يوجد فرق كبير في معدلات الأيض بين المفطرين وغيرهم، ما يشير إلى أنه لا يوجد دليل على أن تناول وجبة الإفطار قد يساعد في إنقاص الوزن بسبب حرق السعرات الحرارية "بكفاءة" في وقت مبكر من اليوم.

ووجدت النتائج أن أولئك الذين فوتوا وجبة الإفطار أقل وزنا من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك، ما دعا الباحثين الى التأكيد على ضرورة الحذر عند التوصية بوجبة الإفطار لفقدان الوزن لدى البالغين، اذ يمكن أن يكون لها تأثير معاكس،

مشيرين في الوقت نفسه الى أن تناول وجبة الإفطار يمكن أن يكون له تأثيرات مهمة أخرى، مثل تحسين مستويات التركيز والانتباه لدى الأطفال.

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