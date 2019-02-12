القفز يعزز قوة العظام لدى النساء فوق الخمسين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

يمكن للنساء المسنات تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام مع ست دقائق من تمارين القفز البسيطة كل أسبوع، فقد وجد اختصاصيو الرياضة أن القفز من الأرض يضع ما يكفي من القوة والضغط على الساق , وعضلات الفخذ لمنع ترقق العظام الذي يحدث مع التقدم في السن.

وتعاني أكثر من امرأة واحدة من بين كل خمس نساء فوق سن 50 عاماً من هشاشة العظام مقارنة بنسبة 7% تقريباً من الرجال، ونصف النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 50 سنة سوف يكسرن العظام بسبب هذه الحالة ، والتي تعرف أيضًا باسم "مرض العظم الهش".

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فقد قال الدكتور "جالين مونتغمري " ، من جامعة مانشستر متروبوليتان ، التي أجرت التدريبات على 14 امرأة في الخمسينيات من العمر: "هذه الحركات سهلة حقاً ويمكن أن تكتمل فى المنزل، حيث إنه في كثير من الأحيان لا يكفي المشي فقط لصحة العظام ونأمل أن يشجع ذلك المزيد من النساء على ممارسة تمارين عالية التأثير".

ويعيش حوالي 3.5 مليون شخص في اسبانيا مع هذه الحالة ، لكنها أكثر شيوعًا بين النساء ، وخاصةً في فترة انقطاع الطمث.

وأضاف الخبراء أن كبار السن الذين يهتمون بصحتهم يجب أن يتحدثوا إلى الطبيب قبل بدء تمرينات جديدة.

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