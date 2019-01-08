مكمل غذائي يساعد على تحسين المزاج والذاكرة

أخبار الآن | لندن - دبي - (صحف)

قالت دراسات حديثة أجريت على المكمل الغذائي زينفلور ، ان مكونات العقار تساعد على تحسين المزاج والذاكرة. وبحسب الدراسات التي أجريت في إيرلندا لمدة ثلاث سنوات، فإن المنتج الذي يحتوي على عنصر بروبيوتيك، يساعد على تحسين المزاج والذاكرة ويعزز مقدرات الدماغ.

كما أظهرت الأبحاث أن المنتج يساهم في تحريض البكتريا المفيدة في الأمعاء، الأمر الذي يساهم في زيادة نشاط الدماغ في الأمور المرتبطة بالعواطف والتعلم والذاكرة. وتقول المشرفة على الدراسة، الدكتورة إيلين مورفي، إن زينفلور يساعد أيضاً على التخلص من الضغط النفسي والإجهاد، لأن بكتريا الأمعاء المفيدة تلعب دوراً هاماً في التغلب على الإجهاد.

وأضافت مورفي: " لقد قمنا باختبار منتج زينفلور في الدراسات السريرية على الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد اليومي، وجاءت النتائج مشجعة إذ أظهر المصابون تحسناً في حالتهم النفسية والذهنية بعد تناولهم المنتج." يذكر بأن الزينفلور، يساعد أيضاً في الوقاية من الإسهال وتخفيف بعض أعراض متلازمة القولون العصبي، بحسب ما نقلت صحيفة ميرور البريطانية.

إقرأ أيضا:

علماء يخترعون جهازاً لكشف الاكتئاب



