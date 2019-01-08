علماء يخترعون جهاز لكشف الاكتئاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

كشف علماءٌ النقاب عن جهاز حديث يعمل بخاصية التعقب الإلكتروني ويساهم في تشخيص حالات القلق والاكتئاب لدى المرضى.

إذ يتكون الجهاز من سماعات للرأس، وسوار للرسغ، وسوار للكاحل

كما يرصد الجهاز معدل ضربات القلب، ومستوى التعرق، والتنفس وقطر الحدقة، إذ يتم جمع البيانات وتحليلها من قبل أجهزة الكمبيوتر.

ومن المتوقع أن يكون الجهاز متاحاً للاستخدام على نحو واسع خلال عام 2019 ، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.



ويعاني كثيرون من القلق والاكتئاب دون أن يتم تشخيص المرض لديهم، وذلك بسبب فشل المرضى في التعرف على الأعراض والإبلاغ عنها، ومع ذلك يمكن استخدام الأعراض الجسدية للإشارة إلى المشكلات المحتملة في وقت مبكر.

كما حظيت الدراسات التجريبية للجهاز الذي يُطلق عليه سيستم دي (نظام استشعار لتقييم الاضطرابات العقلية)، كما عملت على تطويره شركة الهندسة الأمريكية درابر مما نال على إثارة الباحثين أكثر ، وتلخصت نتائج فحص الجهاز بتشخيص اضطراب القلق الحاد بنحو 94% من الحالات.

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