النظام الغذائي المتوسطي هو الأفضل في العام 2019

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يعدُّ النظام الغذائي لمنطقة الشرق الأوسط والذي يرتكز على الفواكه والخضروات، والدهون الصحية، واللحوم الخالية من الدهون مثل السمك هو الأفضل لعام 2019.

هذا ما نشرته صحيفة "يو أس نيوز تودي" الأمريكية في عددها الصادر اليوم الأربعاء وقالت في تقريرها: "إن تناول الطعام المتوسطي يعني تناول المزيد من الأغذية النباتية، والزيوت الصحية مثل زيت الزيتون، وكذلك الحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون"، مشيرة إلى أن التصنيفات العالمية تدرج منطقة البحر الأبيض المتوسط كأفضل منطقة للغذاء الصحي الشامل لهذا العام، كما أنها الأفضل لصحة القلب ولمرضى السكري.

وفي العام الماضي، تعادل النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط مع النظام الغذائي DASH الذي هو اختصار للنهج الغذائي المتّبع لوقف ارتفاع ضغط الدم. وفقا لموقع "euronews".

وقالت مساعدة مدير تحرير قسم الصحة في يو.اس.اس. نيوز أنجيلا هاوبت في معرض حديثها عن الأطعمة المتوسطية: "إنها في الحقيقة صحية ومتوازنة (و) تعتبر مكتملة غذائياً".

غير أن هاوبت لتت إلى أنه "لا يوجد نظام غذائي واحد مناسب لكل شخص" على وجه الأرض، وقالت مستطردة: "عليك حقا التفكير في ما هو الأفضل بالنسبة لك".

واحتل النظام الغذائي DASH المركز الثاني للعام 2019، وهو نظام الحمية المرنة ويعتمد على الغذاء النباتي المعدل، ويتعامل المستخدمون مع المنتجات الحيوانية باعتدال.

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مصدر الصورة: موقع "euronews"