أسباب ظهور كلف الجلد والفئات المعرضة له

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

معاناة الشخص من مشكلة الكلف، تمثل تجربة مثيرة للقلق والقبح لدى الشخص المصاب، ولكن هناك فئات تكون معرضة لخطر الإصابة بشكل أعلى، ومن المهم أن نفهم أسباب حدوث الكلف، وطرق العلاج الملائمة والمخاطر المحتملة المرتبطة به.

الكلف هو مرضى جلدى يصيب مناطق معينة من الجلد، حيث يكون أكثر قتامة من الجلد المحيط به، ويحدث بشكل أساسى في الوجه بمناطق مثل عظام الجبين والشفة العليا والذقن، ويؤثر على النساء الحوامل بشكل كبير.

وتعد التغيرات الهرمونية، والتعرض لأشعة الشمس، والاستعداد الوراثي، من أبزر أسباب ظهور الكلف، ولكن يجب الحذر بأن ظهور الكلف يمكن أن تكون علامة على كون الشخص معرض لخطر أعلى للإصابة بسرطان الجلد (بسبب التعرض لأشعة الشمس).

الكلف عند الرجال

من الممكن للرجال أن يصابوا بالكلف، على الرغم من أنه يؤثر بالدرجة الأولى على المرأة، فتقريبا 90% من جميع حالات الكلف تصيب النساء، نظراً لحدوث التغيرات الهرمونية في النساء بشكل أكبر. ومع ذلك، فإن الرجال الذين يعملون فترات طويلة فى الشمس يمكن أن يؤثر عليهم أيضا.

أنواع الكلف



هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الكلف وفقا لموقع " organicfacts" ( كلف البشرة، كلف الجلد، والكلف المختلط).

1- كلف البشرة: يؤثر هذا النوع فقط على البشرة، وهي الطبقة الخارجية من خلايا الجلد.

2- كلف الجلد: وهو الكلف الذى يصيب الجلد ، ويؤثر هذا طبقة الأدمة وهي الطبقات الثانوية من الجلد، والتى تقع أسفل خلايا الجلد قليلا.

3- الكلف المختلط: ويؤثر هذا النوع من الكلف على كل طبقات الجلد والبشرة من الجلد على حدا سواء.

أسباب الكلف:

من الصعب تحديد السبب الدقيق عن أسباب الكلف المتنوعة والمختلطة، ولكن الأسباب الرئيسية يمكن أن تشمل ما يلي:

1- الإجهاد: أي تقلبات في مستويات الإجهاد بالجسم يمكن أن تؤثر على مستويات الهرمونية الخاصة بك، التى قد تؤدى فى نهاية الأمر إلى ظهور الكلف في الوجه.

2- مرض الغدة الدرقية: عندما يكون الجسم غير قادر على تنظيم مستويات الهرمون الخاص به، قد يظهر الكلف على الجسم فى أماكن متفرقة، ومن ضمها مرض الغدة الدرقية.

3- التعرض لأشعة الشمس: عند التعرض لأشعة الشمس الشديد تخترق الأشعة فوق البنفسجية الضارة الجلد وتترك ضرر على خلاياه، فإنه يمكن أن يؤثر على الخلايا من حيث تصبغها مما يؤدي إلى ظهور بقع داكنة اللون على الجلد والتى تعرف باسم الكلف.

4- عوامل وراثية: تم العثور على بعض الأدلة العلمية على أن الكلف يرتبط بشكل كبير بأسباب وراثية، ولكن هذا الشرط لا يزال يتطلب إجراء مزيد من الأبحاص العلمية.

5- التقلبات الهرمونية: التقلبات الهرمونية التى تحدث فى النساء الحوامل، تسبب للكثيرات منهن ظهور الكلف على الجلد، ويمكن أن يكون ذلك بسبب تناول المنشطات وبعض الأدوية الخاصة بالحمل أو تحديد النسل.

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