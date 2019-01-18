دراسة تربط شعور الوحدة بالجينات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديلي ميل البريطانية)

أوضحت دراسة أجرها باحثون من كندا من جامعة ويسترن أونتاريو أن هناك علاقة ً بين شعور الأشخاص بالوحدة وبين الجينات.

إذ قام الباحثون بدراسة نحو 750 توأما للحصول على نظرة أكثر عمقا حول أسباب الوحدة.

ووجدت نتائج الدراسة إن أولئك الذين لديهم مجموعة من العوامل الوراثية الحاملة لسمات الشخصية العصبية، هم الأكثر عرضة للشعور بالوحدة.

وتقول الدكتورة جولي أيتكن شيرمر، باحثة من جامعة ويسترن أونتاريو: "كنا ننظر إلى التوائم البالغين، المتطابقين منهم وغير المتطابقين، لإثبات علاقة درجة الوحدة بالعناصر الوراثية".

ومضيفة شيرمر: "لقد أثبتت الوحدة أنها تنبئ بالاكتئاب والتفكير الانتحاري، ووجدنا أنها تحتوي على عوامل وراثية قوية".

إذ طلب الباحثون من مجموعة التوائم الإجابة عن مجموعة من الأسئلة حول مشاعرهم بالوحدة والعزلة وقلة الرفاق، ووجدوا أن الحمض النووي يفسر 35% من الميل إلى الشعور بالوحدة.

إقرأ أيضا: 5 طرق للتنفس تقيك الأرق والقلق والهلع والألم وحرقة المعدة