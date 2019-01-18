دراسة: إذا أردت خسارة الوزن عليك بأكل الطين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

قال باحثون استراليون إنهم اكتشفوا موادا طينية مكونة من نوع معين من التراب، تساهم في علاج البدانة , وامتصاص الدهون من الأمعاء إذا تم تناولها مع وجبة العشاء. عمل الباحثون الآن على إجراء المزيد من الأبحاث على المادة الطينية , بهدف الوصول إلى نتائج مؤكدة, وانتاج علاج قد يحدث ثورة في علاج البدانة.

بينما كان الباحثون بقيادة الدكتور تهني دينينج، يجرون دراسة حول تحسين نوعية المواد الطينية، اكتشفوا أن إحدى هذه المواد لديها قدرة ملحوظة على امتصاص الدهون في الأمعاء، وتساهم في علاج البدانة.

وقال الدكتور تهني لصحيفة "ديلي سينس": "كنت أتحقق من قدرة المواد الطينية على تحسين امتصاص الأدوية المضادة للذهان، عندما لاحظت أن فاعلية جزيئات الطين لم تكن كما توقعت، إذ تبين أنها تجذب الجزيئات الدهنية وتمتصها".

وأضاف: "لم تكن المواد الطينية تجذب الدهون إليها وتمتصها فحسب، ولكنها كانت تحول دون امتصاص الجسم لها، لذا فإن هذا السلوك الفريد لهذه المواد يمكن أن يفيدنا في إنتاج عقار مهم لمحاربة البدانة"، وفق ما ورد في موقع "أوديتي سنترال".

وقد أجرى الباحثون اختبارات قاموا خلالها بتزويد الفئران بنظام غذائي غني بالدهون، إضافة إلى مادة المونتموريولونايت الطينية، وتمت مراقبة الفئران لمدة أسبوعين.

وبعد تحليل البيانات وجد الباحثون بأن المادة الطينية كان لها تأثير ملحوظ في فقدان الفئران للوزن.

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