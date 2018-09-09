إليك طريقة بسيطة تحميك من النوبات القلبية والجلطات الدماغية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشير أمراض القلب إلى مجموعة من الاضطرابات التي تصيب القلب والأوعية الدموية، وتندرج تحت مظلته العديد من الحالات الطبية ذات الصلة ومنها: مرض القلب التاجي، وأمراض القلب الخُلقية، وتجلط الأوردة العميقة، فكيف يمكن الحماية من هذه الاضطرابات قبل حدوثها؟

بهذا الخصوص، أثبت خبراء مركز البحوث في مستشفى القديس "ميخائيل بكندا"، أن المواد الغذائية الغنية بالدهون غير المشبعة (زيت الزيتون) تحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية، فكيف ذلك؟

يفيد موقع MedicalXpress الذي نشر الخبر، بأن بروتين بلازما الدم المسمى Apolipoprotein A-IV / ApoA-IV، يساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وقد أظهر العلماء أن "ApoA-IV" هو عامل يكبح نشاط الصفائح الدموية التي تلعب الدور الأساسي في الأمراض التي تؤثر في عمل القلب والأوعية الدموية..

في هذا الخضم، اتضح أن "ApoA-IV" يحجب الغشاء البروتيني Glycoprotein الذي يساهم في تكوين الصفائح، والتي بدورها تساعد على تخثر الدم مسببة انسداد الأوعية الدموية، وهو ما يؤدي إلى حدوث الجلطات والموت..

ويسهل بروتين بلازما الدم "ApoA-IV" تدفق الدم مباشرة بعد تناول الطعام الغني بالدهون غير المشبعة، ويكون أكثر نشاطا في الليل وأقل نشاطا في الصباح. ووفقا للعلماء، فإن هذا يوضح سبب حدوث النوبات القلبية والجلطات الدماغية بعد الاستيقاظ، وينوي العلماء الاستمرار في البحث في هذا المجال من أجل تطوير أساليب أكثر فعالية في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية..

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