هل "فقدان الأسنان" علامة تدل على مرض القلب؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



لا يحذر الأطباء من التدخين وارتفاع الكوليسترول وضغط الدم والسكري لمجرد التحذير فقط، بل لأن هناك الكثير من الأسباب الرئيسية لمرض نقص تروية القلب وهو الذي يودي بحياة الملايين من الأشخاص وهم في سن الشباب كل عام.. وفق موقع "فيستي"..

بهذا الخصوص، أكدت دراسة حديثة أشارت إليها دراسات سابقة، الصلة بين فقدان الأسنان ومرض نقص تروية القلب، حيث قام خبراء من جامعة تولين في الولايات المتحدة الأمريكية، ببحث استخدموا فيه بيانات طبية لـ 61 ألفا من الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و69 سنة. ولم يكن أي ممن شملتهم الدراسة يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية في البداية..

وأكد الباحثون أن احتمال الإصابة بنقص تروية القلب يزداد، لدى الأشخاص الذين فقدوا سنين أو أكثر، بنسبة 25%، لأن الخبراء يتوقعون أن البكتيريا المسببة لأمراض الفم والأسنان، تزيد من خطر انتقالها إلى القلب عبر الدم وذلك يؤدي حتما إلى مضاعفات مرضية كنقص "التروية"..

ويمكن أن يشكل فقدان أحد الأسنان حادثة عادية ولا يعكس أي احتمال متزايدا للإصابة بأمراض القلب التاجية. لكن فقدان سنين أو أكثر لمدة طويلة يعد إنذارا لمشاكل صحية في القلب، ويذكر أن العلماء ركزوا في الدراسة أيضا على العوامل الصحية الأخرى مثل الوزن والنظام الغذائي وضغط الدم والنشاط البدني..

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