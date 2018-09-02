تطبيقات الهواتف قد تفيد مرضى القلب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكرت دراسة أسترالية حديثة إلى أن تطبيقات الهواتف الذكية، لديها القدرة على تذكير مرضى القلب بتناول أدويتهم، مما يؤدي ذلك إلى مساعدتهم على الالتزام أكثر بأنظمتهم العلاجية المقررة لهم وتأتي هذه الدراسة في دورية أمراض القلب (هارت)، تتزامن مع اجتماع للجمعية الأوروبية لأمراض القلب في ميونيخ بألمانيا.

وتأكد الدراسة إن مرضى القلب يتناولون في العادة ما يصل إلى أربعة أدوية مختلفة ثلاث مرات في اليوم، ما قد يصبح عبئاً في الالتزام به وتذكره بشكل دوري، وذكرت سانتو لرويترز هيلث عبر البريد الإلكتروني أن "النتائج التي توصلنا إليها مشجعة حقاً لأن التطبيقات التي استخدمناها متاحة بالفعل مجاناً ويستخدمها الملايين".

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ونشرت الدراسة في دورية أمراض القلب (هارت) لتتزامن مع اجتماع للجمعية الأوروبية لأمراض القلب في ميونيخ بألمانيا، وقامت سانتو وزملاؤها في جامعة سيدني بولاية نيو ساوث ويلز بتوزيع 150 مريضاً بالقلب على ثلاث مجموعات عشوائياً. واستخدمت المجموعة الأولى تطبيقاً بسيطاً للتذكير بمواعيد الأدوية، أما الثانية فاستخدمت تطبيقاً متطوراً يتضمن خيارات قابلة للتعديل، فيما لم تستخدم الثالثة أي تطبيقات. ولم يستخدم أي من المشاركين تطبيقات من هذا النوع من قبل..

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