الحرارة المرتفعة والمنخفضة تؤثر سلباً على صحة القلب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أكدت دراسة علمية حديثة، أجراها فريق باحثين بالجمعية الفرنسية لأمراض القلب، أن عضلة القلب تتأثر سلبا بارتفاع وانخفاض درجات الحرارة.

إذ إن برودة الجو تؤدي لانقباض الأوعية والشعيرات الدموية؛ ما يتسبب في سرعة تجلط الدم، كما يتأثر القلب بدرجات الحرارة المرتفعة لتزداد سرعة ضرباته وتزيد الأعباء عليه.

ونصحت الدراسة في نتائجها النهائية، الناس حال التعرض ليوم شديد الحرارة، أن يتجنبوا أخذ حمام بارد أو تناول المثلجات، لأن هذا السلوك يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية.

بينما الجو شديد الحرارة يعمل على انبساط وارتخاء الأوعية الدموية، مؤكدة أن إهمال الحفاظ على سلامة القلب يعرض الإنسان لزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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