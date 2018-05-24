إكتئاب الرجل يقلل من فرصه في الإنجاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



إذا كنت تريد بأن تصبح أباً.. عليك بالترفيه عن نفسك.. وابتعد قدر الامكان عما قد يجعلك مكتئبا، فقد كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بريطانيون، أن الرجل المصاب بالاكتئاب أقل عرضة لإنجاب طفل.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فقد أوضح الباحثون أن اكتئاب المرأة لا يؤثر على الإنجاب مقارنة باكتئاب الرجل.

ولتأكيد نتائج الدراسة، بحث علماء من معاهد الصحة الوطنية فى علاقة العقم والاكتئاب، بما فى ذلك علاجات كل من الرجال والنساء على حد سواء، واكتشف الباحثون، أن تناول أنواع معينة من مضادات الاكتئاب قد يزيد من مخاطر تعرض المرأة للإجهاض، وهى نظرة مهمة إلى الاعتبارات الرئيسية التى يجب أن يأخذها الأزواج فى الحسبان عند الحصول على علاجات العقم..

وتاريخيا، ركزت الدراسات وعلاجات الخصوبة بشكل كبير على جسم المرأة، ولكن منذ أواخر القرن الثامن عشر أخذ الأطباء نظرة أوسع لهذه القضية، وبدأوا أخيرًا ينظرون فى النصف الآخر من المعادلة: الرجال، وظهرت عمليات الحقن المجهرى والعلاجات الهرمونية والمخدرات لعلاج ضعف الانتصاب أو سرعة القذف عند الرجال، ولكن حتى مع هذه العلاجات ، وجد البحث الجديد أن الاكتئاب يمكن أن يتصدى لآثارها ، خاصة بالنسبة للرجال.



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