هل يصل الرجال لسن "اليأس" فعلا؟ أم الأمر مجرد أسطورة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يعرف "سن اليأس" عند النساء خصوصا بالسن الذي لا تتمكن فيه النساء من الإنجاب، لكن هل يتواجد هذا المصطلح في عالم الرجال؟ قد يبدو التحدث في الموضوع غير منطقي لكنه وارد عند بعض الرجال الذي يؤمنون به! إذ قال الخبير "ألان باسي" أستاذ علم الذكورة في جامعة Sheffield إن "الرجال الذين يخشون المرور بمرحلة سن اليأس يمكن أن يتعرضوا لمشاكل في حياتهم العاطفية"..

في ذات السياق، يبدو أن الرجال في منتصف العمر، الذين يعتقدون أن انخفاض هرمون "التستوستيرون" سيؤثر على الرغبة الجنسية، يمكن أن ينتهي بهم الأمر إلى أن يصبحوا أقل اهتماما بالجنس، وبالتالي يمكن أن يعاني هؤلاء الرجال من الضعف الجنسي، كاستجابة نفسية بشأن "سن اليأس" لديهم..

بهذا الصدد، يوضح "ألان باسي"، أستاذ علم الذكورة في جامعة Sheffield: "تخلق علامة (سن اليأس) توقعات لدى الذكور بأن كل رجل سيمر بها، ثم ترتبط بعض الأعراض بالهرمونات، ولكن يتأثر بعضها بعلم النفس"..

وفي حديثه خلال فعالية نظمتها مؤسسة "Progress Educational Trust" في "إدنبره" هذا الشهر، أضاف باسي: "هناك سؤال شائع أتعرض له عن (سن اليأس) لدى الرجال. واسمحوا لي أن أكون واضحا تماما، إنه غير موجود"..

استخدم خبير الخصوبة، "شارلي شابلن"، الذي أنجب ابنه الأصغر في سن 73 عاما، كدليل على أن "سن اليأس" لدى الذكور عبارة عن أسطورة، قائلا إن الرجال "يتشبثون بالفكرة لأنهم يتقدمون في السن". وتأتي تعليقاته وسط تحذيرات من أن الرجال الذين يأخذون هرمون التستوستيرون، لاستعادة طاقتهم الشابة، يمكن أن يزيدوا من مخاطر الإصابة بأزمة قلبية وسكتة دماغية..

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