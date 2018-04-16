تقنيات جديدة لتشخيص وعلاج الأورام والسرطان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )

تقنية طبية تستخدم بنجاح فائق في تشخيص الأورام السرطانية والتمييز بين الأورام الحميدة او الخبيثة. كما تستخدم في تثبيت ومعرفة انتشار السرطان في الجسم من عدمه ، وكذلك تثبيت مدى استفادة المريض من العلاج والتداوي الذي خضع له.

عملية الفحص PET-CT هي عبارة عن عملية يتم فيها استخراج صور اعضاء الجسم بشكل كامل بالاضافة الى صور الانسجة من اجل معرفة القسم المصاب بالمرض من الجسم ومعرفة فيما اذا كان المرض موجودا في قسم ما في الجسم ام لا.

حيث يتم حقن مادة مشعة من العرق على شكل كمية صغيرة. ويتم في العادة امتصاص هذه المادة من طرف الاعضاء والانسجة التي تقوم بامتصاص الطاقة بشكل كبير. وكون ان الخلايا المصابة بالسرطان تقوم بامتصاص الطاقة اكثر من الخلايا الاخرى، سوف تقوم هذه الخلايا بامتصاص المادة بشكل مباشر. ويتم فيما بعد تصوير الجسم عن طريق جهاز المسح PET الذي يقوم بعرض صور الانسجة.

يتم نقل المريض الى غرفة اعداد المريض. وبعد القيام بفحص قيمة السكري في دم المريض وهو صائم وتقييمه،ويقوم الطبيب بفتح طريق الوعاء الدموي وحقن المادة المشعة (نظير مشع) قصيرة العمر او ما تسمى "مادة التصوير"، هذه المادة الخاصة بالتصوير التي غالبا ما تكون مادة كلوكوزية (سكرية) فلوريد الكلوكوز وهي مادة مشعة سبق وان خضعت لعدة فحوصات وتحاليل لنوعية الجودة من ناحية عدم وجود لديها تأثيرات جانبية مثل الحساسية.

ويستغرق انتشار هذه المادة في الدورة الدموية مدة 30- 60 دقيقة وهي فترة ينتظر فيها المريض وهو مستلقي على السرير بطور الراحة.

واذا كان الهدف هو تصوير الدماغ فانه يجب ان يخلد المريض للراحة قبل حقن الجرعة المشعة لمدة 20-30 دقيقة دون أي يتكلم او يقرأ او يستمع لاي شيء وذلك في غرفة شبه مظلمة من اجل راحة الدماغ عن طريق غلق جميع استشعارات وتنبهات الدماغ.

وبعد الانتهاء من فترة الاستراحة والانتظار يتم نقل المريض الى غرفة التصوير والمسح، وبعد استلقاء المريض على سرير الجهاز بالوضعية المناسبة للتصوير بمساعدة الممرضين

ويستخدم جهاز ( PET/ CT ) بنجاح فائق في تشخيص الأورام الخبيثة ( السرطانية) والتمييز بين الأورام الحميدة او الخبيثة. كما يستخدم في تثبيت ومعرفة انتشار السرطان في الجسم من عدمه ، وكذلك تثبيت مدى استفادة المريض من العلاج والتداوي الذي خضع له.

والتشخيص الدقيق لأصغر المواقع السرطانية.

• والتتبع الفعال لتطورات المرض.

والكشف عن السرطان في أعضاء الجسم مثل؛ سرطان الرئة، سرطان الرأس والعنق، سرطان القولون، السرطان الليمفاوي، سرطان الثدي، سرطان المبيض، سرطان البنكرياس.

• تحديد مراحل السرطان.

• مراقبة الاستجابة للعلاج.

• متابعة مدى فعالية العلاجات.

• الكشف عن حدوث السرطان مجددا.

اقرأ أيضا:

أبحاث تكشف عن مكون في معجون الأسنان قد يكافح الملاريا