دراسة علمية: لا تغسلوا أسنانكم فى هذا التوقيت

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

إنها عادة ْ كبُرت معنا، ... وتـَكشف لنا، اليوم، الأبحاث والدراسات الأخيرة، أنها عادة خاطئة تدمر أسناننا.

خلصت دراسة حديثة إلى أن المواظبة على غسل الأسنان ، بعد الانتهاء من تناول كل وجبة مباشرة، وخلال أقل من نصف ساعة، يؤدي إلى تدمير مينا الأسنان ، وخصوصًا إذا كانت الوجبة تحتوى على مواد حمضية.

وأوضح الباحثون معنى تدمير مينا الأسنان ، فهو يعنى بداية دخول البكتيريا إلى الأسنان، والذي بموجبه يَلحق الأذى بالأسنان نفسها، من داخلها.

كما أوضح الباحثون أسباب اعتبارهم هذه العادة ضارة وخاطئة، فيتلخص في أن مينا الأسنان تتأثر بحركة الفرشاة عليها، أثناء عملية غسلها، مما يفقدها تدريجيًا طلاءها.

ومن زاوية أخرى، فقد أكدوا على أن مينا الأسنان باستطاعتها توفير الحماية لنفسها من البكتيريا التى تظهر على سطح الأسنان، فلا حاجة إلى العجلة فى غسلها بحجة التخلص من البكتيريا.

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