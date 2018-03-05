دراسة: تشابك الأيدي بين الأزواج يخفف الألم الجسدي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن تشابك الأيدي بين الأزواج يمكن أن يساعد على تخفيف الألم الجسدي.

وبحسب قائد فريق البحث، فإن الأبحاث الجديدة فإن معدلات التنفس وضربات القلب تتزامن بين الشركاء عند تلامس الأيدي، ما يخفف الألم الجسدي.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة "كولورادو بولدر" الأمريكية، ونشروا نتائجها، الأحد، في دورية وقائع الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم (PNAS).

وللوصول إلى نتائج الدراسة، تابع الباحثون 22 زوجا وزوجة تتراوح أعمارهم بين 23 و 32 عامًا، لرصد تأثير تشابك الأيدي خلال عملية ولادة الزوجة، ووجدوا أن إمساك يد الزوج لزوجته ساعد على تخفيف آلام الولادة الجسدية لدى الزوجة.

وقام الباحثون بتجربة أخرى، اذ ألبسوا الزوجة قبعة مزودة بمستشعرات ترصد نشاط المناطق المسؤولة عن الألم في الدماغ، وكانت الزوجة تعاني من آلام جسدية خفيفة.

وقارن الفريق بين المجموعة التي تشابكت بالأيدي، والمجموعة التي جلس فيها الزوجين معا دون تشابك للأيدي.

ووجد الباحثون أن الجهاز الذي يرصد نشاط الدماغ، سجل بأن تشابك الأيدي بين الأزواج، خفف من آلام الزوجة، مقارنة مع المجموعة الأخرى.



وأضاف جولدشتاين أن "جلوس الزوجين معًا في غرفة واحدة دون تشابك الأيدي، لا يكفي لحدوث هذا التزامن في معدلات التنفس وضربات القلب، وبالتالي ليس له أثر فيما يتعلق بتخفيف الآلام، وهذا يوضح أهمية وقوة اللمسة البشرية".

وأشار إلى أن "الدراسة لم ترصد تأثير تشابك الأيدي بين شخصين من نفس الجنس كامرأتين أو رجلين، كما لم تختبر أيضًا تأثير هذا السلوك إذا حدث مع الابنة والأب، أو بين رجل وامرأة لا يعرفون بعضهم البعض".

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