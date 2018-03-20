دراسة: طريقة تناول الطعام تحدد وزنك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نسرع كثيرا أثناء تناولنا لوجبات الطعام, من أجل اللحاق بموعد , أو الذهاب خارجا مع الأصدقاء, أو لحضور مباراة معينة..هذا الأمر قد ينعكس على صحتنا..

تشير دراسة جديدة إلى أن سرعة الأكل يمكن أن تؤثر على وزن الشخص من حيث الزيادة، فقد ينهي الملتهمون طعامهم بشكل سريع بالتأكيد قبل سواهم بكثير ولكن السعرات الحرارية الملتهمة بسرعة قد تستمر في أجسامهم لفترة أطول.

وعثر الباحثون في دراستهم، أن محيط الخصر، يتأثر أيضاً بدرجة سرعة تناول الطعام، موضحين أن الذين يتناولون طعامهم بسرعة طبيعية، أو ببطء، ينخفض محيط خصرهم بشكل ملحوظ.

وأجرى فريق بحثي في اليابان تحليل تأثيرات سرعة تناول الطعام على السمنة - التي تعرف في اليابان بمؤشر كتلة الجسم أكثر من 25 - من خلال سؤال أكثر من 59 ألفاً من الرجال والنساء اليابانيين الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 لتقييم سرعة الأكل الخاصة بهم سريعة، عادية أو بطيئة.

وقال الدكتور هاروهيسا فوكودا، من كلية الدراسات العليا في جامعة كيوشو للعلوم الطبية، في اليابان: «إن التغيير في عادات الأكل يمكن أن يؤثر على السمنة، ومؤشر كتلة الجسم، ومحيط الخصر».

كما أكد الباحثون في دراستهم، أن عدم تناول الوجبات بعد العشاء، وعدم تناول الطعام قبل النوم بساعتين، يساهم في عدم اكتساب الوزن، إذ إن تناول وجبات خفيفة بعد العشاء، وتناول الطعام في خلال ساعتين قبل النوم، لثلاث مرات في الأسبوع، يساهم في زيادة الوزن.

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