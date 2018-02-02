أيهما أفضل لصحة قلبك.. الحليب الكامل أم منزوع الدسم؟

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)

بعدما ظل يُنظَر على مدار عقود إلى الحليب منزوع الدسم أو قليل الدسم على أنه خيار صحي بشكل كبير، ها هي دراسة دنماركية حديثة تشير إلى أن الحليب كامل الدسم قد يكون الخيار الأفضل بالنسبة لصحة القلب.

وتوصل الباحثون من خلال الدراسة التي أجروها في جامعة كوبنهاغن إلى أن الحليب كامل الدسم يعزز مستويات الكولسترول الجيد عالي الكثافة في مجرى الدم.

ومن المعروف أن ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم يرتبط بتزايد خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، السكتات الدماغية وأمراض الأوعية الدموية، وما يزيد من خطورته هو أنه يصعب تشخيصه وبالتالي لا تتم معالجته.

وتابع الباحثون بقولهم إن الكولسترول الجيد يحظى بتأثير إيجابي لإبعاده الكولسترول السيئ بعيدا عن الشرايين وإرجاعه إلى الكبد، حيث يتم تفتيته وإخراجه من الجسم. وكانت دراسات بحثية سابقة قد أظهرت أن منتجات الألبان كاملة الدسم ترتبط بتقليل خطر الإصابة بداء البول السكري.

