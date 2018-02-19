التطعيم ضد تفشي الإنفلونزا ليس له صلة بإصابة الأطفال بالصرع

أخبار الآن | نيويورك - أمريكا (رويترز)

في كلٍ عام ومع اقترابِ موسمِ الانفلونزا يسارعُ الناسُ لأخذِ لقاحاتِ الانفلونزا وإعطائها لأطفالهم ، أملا في الوقايةِ من المرض، لكن مؤخرا شاعَ بينَ الناس أن هذهِ اللقاحات قد تتسببُ بنوباتِ صرعٍ للأطفال، الأمر الذي جعلَ بعض الأهالي يتجنبونها

باحثون في النرويج قالوا مؤخرا إن القلق من أن‭‭‭‭ ‬‬‬‬يؤدي التطعيمُ ضدَ الأوبئة إلى إصابةِ الأطفال بصرع ليسَ لهُ ما يبررهُ على ما يبدو، وقالت الطبيبة سيري هابيرج من المعهد النرويجي للصحةِ العامة في أوسلو بأنهُ و خلالَ تفشي إنفلونزا الخنازير في 2009 تم تطعيمُ أكثرِ من نصفِ أطفالِ النرويج. ولم يُثبَت أو يُلاحَظ زيادة في حالاتِ الصرعِ لدى الأطفال في حينها..



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وأضافت عبر البريد الإلكتروني إن "الهدف من دراستنا هو التحرى عما إذا كان التطعيم ضد تفشي الإنفلونزا له صلة بزيادة خطر إصابة الأطفال بالصرع، "التطعيم ضد الإنفلونزا أثبت من قبل ارتباطه بزيادة خطر الإصابة بالنوبات الحمية" التي تم ربطها بزيادة خطر الإصابة بالصرع فيما بعد.

وقالت هابيرج إن "القلق من وجود صلة بين التطعيم والاضطرابات العصبية واضطرابات النمو ربما يحد من استعداد الآباء للسماح بتطعيم أولادهم. ربما يكون لتراجع معدلات التطعيم نتائج سلبية ولاسيما بالنسبة للأشخاص المعرضين للإصابة بالمرض"، وأضافت "نعتقد أن من الأمور المطمئنة للآباء وللأطباء أن نتائجنا لم تظهر زيادة في خطر الإصابة بالصرع بعد التطعيم ضد الأوبئة في الأطفال، ونأمل أن تسهم دراستنا في زيادة معدلات تطعيم الأطفال".

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