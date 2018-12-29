ما علاقة الوفاة بآلام الظهر؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة علمية حديثة، أجراها باحثون في مركز بوسطن الطبي، عن وجود علاقة محتملة بين آلام الظهر والوفاة لدى النساء.

وبحسب نتائج هذه الدراسة، فإن آلام الظهر من الحالات الشائعة، وتصيب الملايين حول العالم، وهي سبب رئيسي للإعاقة، ويمكن أن تسببها عوامل عدة منها وضعية الجسم، ونمط الحياة، وزيادة الوزن والسمنة، التي تعد أكثر شيوعاً بين النساء، خصوصا اللائي تتراوح أعمارهن بين 40 و80 عاماً.

وتتبع الباحثون في الدراسة، أكثر من ثمانية آلاف إمرأة كبيرة في السن لمدة 14 عاماً، وقد توفيت 56% منهن خلال هذه الفترة.

ووجدت الدراسة أن 65.8 % من النساء اللائي عانين من آلام مستمرة في الظهر، تعرضن للوفاة مقارنة بـ53.5 %، ممن لم تتعرضن لآلام في الظهر.

ولا تزال الأسباب الكامنة وراء العلاقة بين آلام الظهر والوفاة غير واضحة، ويعتقد الباحثون أن هناك عوامل أخرى مرتبطة بآلام الظهر يمكن أن تسهم في الوفاة المبكرة.

وقال إريك روسيين، وهو قائد الفريق الذي أجرى الدراسة، إن تجنب كبار السن القيام بالأنشطة اليومية خشية حدوث أذى لهم، يؤدي إلى زيادة وزنهم أو تطور مشكلات صحية مزمنة والموت المبكر في النهاية.

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